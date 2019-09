Industria: Patuanelli, 'al Mise struttura per affrontare tavoli crisi'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Nel decreto crisi, che è in conversione in questi giorni alle Camere, creiamo una struttura di dodici unità proprio per affrontare con delle risorse umane che non c'erano, in modo più completo possibile le crisi aziendali". Ad affermarlo, a margine del Cersaie, è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli evidenziando come in precedenza "i tavoli di crisi si aprivano ed erano seguiti da una struttura fatta da una persona". La prima cosa che ho fatto, sottolinea, "è stata occuparmi dei grandi tavoli di crisi, da Alitalia a Whirpool all'Ilva. Ce ne sono veramente tanti e li affrontiamo con tutte le risorse che abbiamo".

"Cercheremo di individuare degli strumenti strutturati e consolidati per affrontarli. Dobbiamo avere un set di risposte da dare su tavoli di crisi ma soprattutto un set di proposte da dare alle aziende prima che arrivi la crisi che poi è irreversibile", conclude Patuanelli.