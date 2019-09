Centrodestra: Gelmini, 'tavolo confronto costante, scendere in piazza non basta'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Il centrodestra deve ripristinare un tavolo di confronto, a partire dal Parlamento. Non basta scendere in piazza o incontrarsi ogni tanto, servono battaglie comuni". Lo scrive in un tweet il capogruppo di Fi alla Camera, Mariastella Gelmini. "Le elezioni regionali in Umbria - scrive in un altro tweet l'esponente azzurra - dove Forza Italia sostiene Donatella Tesei, sono il primo banco di prova per rilanciare il centrodestra unito".