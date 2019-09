Energia: Confindustria, per transizione sì a visione inclusiva, industria è partner

Milano, 23 set. (AdnKronos) - "Oggi siamo nel pieno della transizione energetica" è il piano Energia e Clima 2030 deve contemplare "una visione inclusiva che permetta di pianificare e implementare le iniziativa in parallelo, con una visione di insieme". E' quanto afferma Giuseppe Ricci, presidente di Confindustria Energia, durante l'Italian Energy Summit organizzato dal Sole 24 Ore a Milano. Le aziende sono soggetti 'chiave' per la transizione, "responsabili del cambiamento".

Per questo, spiega ancora, "gli attori industriali debbono essere visti come potenziali partner di collaborazione e non minacce". Questo concetto "apparentemente banale non deve essere dato assolutamente per scontato", sottolinea Ricci.

In Italia, ammette "prevale la dinamica della contrapposizione, mentre soprattutto in un ambito cosi sfidante come questo della transizione energetica non possiamo permetterci di viaggiare in ordine sparso ma dobbiamo necessariamente ricercare integrazioni e complementarietà tra i diversi settori e le diverse tecnologie".