Migranti: Sos Mediterranee, 'Ocean Viking a Messina, siamo sollevati'

Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "Dopo una mattinata tempestosa nel #Mediterraneo centrale Sos Mediterranee Italia ha richiesto un porto sicuro per le 182 persone rimaste a bordo della #OceanViking. Le autorità italiane competenti hanno assegnato Messina come porto sicuro. Siamo sollevati". Così, su Twitter Sos Mediterranee dopo la decisione del Viminale di assegnare Messina come porto sicuro per la Ocean Viking.