Sicurezza: Ronzulli (Fi), 'preoccupa uso spray peperoncino, si affronti problema'

Roma, 22 set. (AdnKronos) - “L’utilizzo improvvido dello spray al peperoncino nei locali notturni rappresenta un grave pericolo per le ragazze e per i ragazzi che li frequentano ed è fonte di grande preoccupazione per i loro genitori. Dopo la terribile strage di Corinaldo le istituzioni si erano impegnate ad evitare nuovi casi, ma le indagini della magistratura che hanno assicurato alla giustizia i colpevoli non sono state sufficienti ad evitare emulazioni". Così Licia Ronzulli, presidente della commissione bicamerale per l’Infanzia e l’adolescenza, in una nota.

"Dopo il caso di questa notte a Milano, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi - continua l'esponente di Fi - è bene che governo e Parlamento decidano di affrontare con rapidità il problema aumentando i controlli e regolamentando diversamente la vendita e l’uso di questo strumento che, nato per l’autodifesa personale, si sta rivelando offensivo e pericoloso”.