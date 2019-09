Ue: Fratoianni, 'comunismo come nazismo, ignoranza o malafede?' (2)

(AdnKronos) - “La risoluzione - prosegue inoltre Fratoianni - non considera, inoltre, come sia finita la seconda guerra mondiale, con il tributo di sangue di milioni di comunisti e socialisti in Russia e in tutta Europa. Senza la resistenza partigiana in Italia (che ha visto il fondamentale contributo di comunisti e socialisti), senza la tenacia e la forza dell’Armata Rossa, oggi staremmo in tutt’altro contesto storico e politico. Qui mi fermo rispetto ai fatti storici.”

“Vengo, infine, a un punto più politico: si equiparano comunismo e nazismo per i crimini commessi e per le guerre generate, ma non si esprime nessuna parola, nessun cordoglio, nessuna autocritica sulle politiche di colonialismo e di imperialismo di cui le democraticissime potenze occidentali si sono macchiate le mani per decenni. Già solo gli ultimi 20 anni dovrebbero essere sufficientemente esplicativi: Libia, Iraq, Iran, Palestina, Serbia, Afghanistan, ecc. . La risoluzione votata dai parlamentari europei è solo un atto di ignoranza o malafede - conclude l'esponente di Si - Non può tollerarlo la verità storica”.