Governo: Conte, 'su industria serve chiarezza, no bacchetta magica ma possiamo far molto'

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Gli investimenti industriali hanno bisogno di chiarezza, non possiamo permetterci segnali contraddittori. Ho incontrato spesso esponenti del mondo produttivo, quello che ci chiedono è chiarezza, e non si tratta di dirigismo economico. Noi vogliamo realizzare e perseguire un Green New Deal, pensiamo a riorientare il nostro sistema produttivo verso l'economia circolare, con progressività. Vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti un Paese più sostenibile". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un dibattito con il leader della Cgil Maurizio Landini alle Giornate del Lavoro.

"Come governo - ha aggiunto il premier- non abbiamo la bacchetta magica, non sto dicendo questo, ma noi possiamo fare molto".