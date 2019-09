Migranti: Fazzolari (Fdi), 'favorirli se di origine italiana non clandestini musulmani'

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni hanno una proposta ‘irrispettosa’ del politicamente corretto in tema di immigrazione: se davvero c’è bisogno di immigrati, allora abbiamo il diritto di sceglierci la nostra immigrazione, compatibile con il nostro tessuto storico, sociale e culturale. E penso a quei due milioni di cittadini venezuelani di origine italiana che stanno soffrendo sotto una dittatura comunista. Partiamo da questa immigrazione invece di favorire l’arrivo di clandestini musulmani”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Giovanbattista Fazzolari nel corso del convegno sul Primo Rapporto dell’islamizzazione dell’Europa ad Atreju, la festa nazionale di FdI che si chiude oggi con l’intervento di Giorgia Meloni a Roma.

“La grande sfida dell’Europa - secondo l'esponente di Fdi - è la difesa delle sue radici classiche e cristiane dal processo di islamizzazione voluto dalle élite mondialiste attraverso l’immigrazione illegale di massa. Come ha ribadito il premier ungherese Orban ospite della festa di Atreju la battaglia interna alla UE attualmente in corso è proprio tra chi vuole favorire la perdita di identità dei popoli europei, anche grazie alla crescita della presenza islamica, e chi, come noi, vuole invece proteggere la cultura e l’identità europee".