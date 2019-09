Imprese, Ferro (Ice): "Funzionari a disposizione in ogni regione e a Genova"

Genova, 22 set. (AdnKronos)

"Abbiamo deciso di aprire delle presenze settimanali di funzionari Ice a disposizione delle imprese in ogni regione per un giorno alla settimana e presto apriremo anche a Genova". Lo ha detto all'Adnkronos Carlo Ferro, presidente di Ice-Agenzia a Genova a margine della sua partecipazione al forum Genova-Hub dell'Economia del Mare, promosso nel Breitling Theatre organizzato all'interno del Salone Nautico di Genova.

Ferro ha parlato dell'impegno sui territori e in particolare di quanto realizzato e in via di realizzazione in Liguria. "Credo che stiamo facendo oggi con la città di Genova e con la Liguria cose molto importanti - ha sottolineato - Nel capoluogo ligure per esempio abbiamo portato la primavera scorsa una società della Silicon Valley che si è insediata qua al Porto Antico con il proprio headquarter europeo, è una bella cosa perché sono posti di lavoro del futuro. Su Savona le cose che si stanno facendo con la Cina credo siano importanti perché l'40% del nuovo terminal è un investitore cinese. L'attenzione quindi è grande su tutti i settori per le imprese e soprattutto per le piccole e medie imprese".