Terremoto in Albania, paura anche in Puglia: "Trema tutto"

Roma, 21 set. (AdnKronos) - Terremoto in Albania, sentito anche in Puglia. La scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata alle 16.04 del pomeriggio, riporta in un tweet l'Ingv, poco distante da Durazzo, ma è stata sentita anche da noi. "Pensavo fosse passato un treno e per quello tremasse tutto" twittano dal barese, "l'ho sentito anche io", cinguettano dal Salento, e ancora "che paura, ero al quarto piano e oscillava tutto. Aiuto!!!". "Di nuovo, l'ha rifatto" si susseguono i tweet terrorizzati con l'hashtag #terremoto, dopo che alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 5.3.