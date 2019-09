Governo: Conte, 'azzerare rette nidi a famiglie svantaggiate da prossimo anno'

Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Il governo si adopererà, d'intesa con le Regioni, per azzerare totalmente, a partire dal prossimo anno scolastico, le rette per la frequenza di asili nido e micro nido in favore delle famiglie svantaggiate, e contestualmente ci impegneremo per aumentare i posti disponibili". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'inaugurazione di Valoridicarta SpA, presso lo stabilimento di Foggia del Poligrafico e Zecca dello Stato. Il premier rimarca come si tratti di un "investimento strategico per il futuro della società, che abbatte le disugualianze, agevola le donne" a rientrare nel "mondo del lavoro" e "stimola la natività", aggiunge Conte ribadendo come il basso tasso in Italia "mi renda molto preoccupato".