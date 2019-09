Milano: esplosione Trezzano, uno dei feriti è in pericolo di vita

Milano, 21 set. (AdnKronos) - Uno dei feriti dopo l'esplosione di ieri nell'azienda di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, è in pericolo di vita. Si tratta di Sergio Palumbo, 20 anni: è il fratello del proprietario della ditta di cannabis light legale "Tree of light", dove è avvenuto l'incendio.

Le sue condizioni sono molto critiche, spiegano dall'ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverato in prognosi riservata. Il ragazzo ha ustioni su viso, collo, torace, arti superiori e inferiori: al momento è sedato e i chirurghi stanno cercando di stabilizzare il quadro clinico.

Quanto al fratello, Giuseppe, 25 anni, proprietario dell'azienda, è stabile e in prognosi riservata. Anche lui sedato in terapia intensiva, ha riportato lesioni al volto e al torace di secondo e terzo grado.