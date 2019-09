D'Alema: "Fu un errore non fare subito l'alleanza con il M5S"

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Il M5s un anno fa voleva fare il governo con la sinistra ma trovarono un muro ed è stato un errore grave". Così Massimo D'Alema intervenendo alla festa di Articolo Uno. "Salvini non vinse le elezioni ma ha vinto il dopo elezioni. Un anno fa il governo poteva nascere contro nessuno e non contro Salvini. Ci siamo arrivati tardi e più deboli. Si apre però una fase importante per il Paese". "La progressiva perdita di rappresentanza nel mondo del lavoro ha riguardato varie realtà della sinistra" dice rispondendo a una domanda sul fatto che molti operai abbiano votato per il M5S. "La sinistra ha perso anche un ruolo pedagogico ed è diventata rappresentativa del ceto medio intellettuale ed è diventata preda del populismo. Il problema più grande della sinistra è ritrovare questo popolo". "Il punto da cui ripartire è che la sinistra deve rappresentare il lavoro - ha aggiunto D'Alema- lo scorso anno il problema era la Lega che rappresentava l'antifascismo del Nord. Salvini ha trasformato la Lega del nord in una destra nazionale collegandosi alla destra europea. Dall'altra parte il M5s che era sbagliato accorpare alla Lega".

"Siamo entrati nelle democrazie dei leader e dei sondaggi" ha detto, rispondendo poi alla domanda se l'avanzata del sovranismo e del populismo abbia avuto in Italia una battuta d'arresto col nuovo Governo. "In Cina mi hanno chiesto 'siete sicuri che le persone migliori vanno al governo con la democrazia?' La democrazia dei mass media è una democrazia senza struttura". "Siamo di fronte a una crisi delle democrazie", conclude D'Alema, "la convinzione dopo il crollo del muro di Berlino era che si sarebbero espanse le democrazie, per un decennio è stato così ma ora assistiamo a una battuta d'arresto della democrazia, con regimi autoritari non solo in Europa".