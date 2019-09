Carige: Conte, 'soluzione senza dispendio fondi pubblici, preservati posti lavoro'

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Oggi, all’esito dell’assemblea di Carige, è stato raggiunto un risultato di estrema importanza: è stato approvato il piano di ricapitalizzazione della Banca. Il rilancio dell’azienda avviene attraverso una soluzione di mercato, che non comporta alcun dispendio di risorse pubbliche. È questo l’obiettivo che ci eravamo prefissi e che abbiamo perseguito con tenace impegno: ringrazio tutti coloro che, nell’ambito dei rispettivi ruoli, hanno concorso a questo risultato". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Per questa via - prosegue il premier - sarà possibile preservare migliaia di posti di lavoro e ridare vigore a un’azienda cruciale per l’economia della Liguria e dell’Italia. Questa operazione ancora una volta dimostra che quando si opera con determinazione, con discrezione, e avendo come obiettivo il bene dei cittadini, si possono ottenere risultati straordinari. Auguri alla nuova Carige, ai suoi dipendenti, ai risparmiatori e agli investitori".