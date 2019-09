Carige: Furlan, 'bella notizia salvataggio ma ora piano rilancio'

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Una buona notizia l'approvazione da parte dell'assemblea di Carige dell'aumento di capitale. Il salvataggio della banca è fondamentale non solo per Genova e la Liguria ma per tutta l'economia nazionale. Adesso avanti con il piano di rilancio, salvaguardando il capitale umano ed il rapporto con il territorio". Lo scrive la segretaria della Cisl, Annamaria Furlan, su twitter.