Carige, via libera al salvataggio

Genova, 20 set. (Adnkronos) - L'assemblea dei soci di Banca Carige ha approvato l'aumento di capitale da 700 milioni di euro e il piano di salvataggio di Fitd e Cassa Centrale banca. La delibera è passata con il 91% dei voti a favore. Presente il 47,6% del capitale. Dal via libera all'aumento dell'assemblea di Banca Carige, dice il commissario Fabio Innocenzi, "ci guadagnano tutti, la banca, il territorio, Genova e gli azionisti, questa è una storia in cui tutti avevano da perdere e finalmente tutti quanti hanno tanto da guadagnare. Oggi inizia un nuovo percorso che sarà lunghissimo, finalmente ha un futuro". L'aumento di capitale da 700 milioni "sarebbe molto bello e importante riuscire a farlo entro la fine dell'anno, speriamo sia possibile, dobbiamo correre tantissimo, però non è avere fretta ma aver voglia di voltare pagina e ricominciare con la nuova Carige"."E' giusto chiedere agli azionisti quello che hanno deciso e perché non sono venuti - ha detto a chi gli chiedeva dei Malacalza, soci con il 27,5%, e della loro assenza (decisiva) all'assise -. Bisogna dire che il loro comportamento ha consentito all'operazione di essere approvata e quindi siamo grati a tutti, a iniziare da loro". "Il salvataggio di Carige - scrive in una nota il presidente dell'Abi Antonio Patuelli - rappresenta un grande successo per le banche italiane che vi hanno concorso in modo determinante attraverso il Fondo interbancario di tutela dei depositi".