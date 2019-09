Migranti: Visco, 'sono contributo a capacità produttiva ma serve integrazione'**

Roma, 20 set. (AdnKronos) - Il fenomeno dell'immigrazione "può dare un contributo alla capacità produttiva" dell'Italia. E' il giudizio di Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, espresso nel corso dell'intervento alla facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche, in occasione della 'Lezione Giorgio Fuà 2019' nel centenario della nascita. Come evidenzia il governatore, "gli studi non rilevano effetti negativi dell’immigrazione sui lavoratori del paese ospitante né in termini di tassi di occupazione né di livelli retributivi, può anzi avere un impatto positivo sui tassi di partecipazione e sul numero di ore lavorate dalle donne italiane".