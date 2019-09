Tv: Sky Tg24 si rinnova, più approfondimenti e rubriche (2)

(AdnKronos) - 'Sky Tg24 Business' è il nuovo appuntamento quotidiano condotto da Mariangela Pira, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12, nel quale verranno approfonditi i temi della attualità economica e finanziaria. I fenomeni sociali e le storie saranno i protagonisti di 'Timeline' in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, con Stefania Pinna. Confermato l'appuntamento pomeridiano con 'Sky Tg24 Economia', che anticiperà il suo inizio alle 18.15, per 45 minuti di analisi di tutti gli scenari economici e produttivi. I conduttori saranno Alessandro Marenzi, Andrea Bignami e Marco Congiu. Inoltre l’appuntamento economico di Sky TG24 vedrà la partecipazione di Sarah Varetto nel ruolo di editorialista economica.

Confermato anche 'Sky TG24 Mondo', condotto da Renato Coen in onda dalle 19.15 e con una nuova durata complessiva di 45 minuti, per uno sguardo ancora più attento sui fatti più importanti da tutto il pianeta. La giornata si concluderà con Skyline', un’edizione del tg più lunga, in onda dalle 23 alle 00.30, condotta da Francesca Baraghini e con un appuntamento settimanale di Alessio Viola, in cui oltre a tutte le notizie più importanti saranno approfonditi, anche con ospiti, i fatti più rilevanti della giornata.

Cinque nuove rubriche racconteranno, ognuna in un diverso giorno della settimana alle 14.15, le ultime novità su mobilità, tecnologia, viaggi, lifestyle e alimentazione: il lunedì andrà in onda 'Drive Club', il martedì toccherà a 'Menù', la rubrica dedicata al mondo del food, per gli appassionati di viaggi il mercoledì ci sarà 'Globetrotter', mentre 'Now', in onda il giovedì, sarà dedicato al mondo della tecnologia e dell’innovazione e il venerdì sarà la volta di 'Flash', per gli appassionati di moda e lifestyle.