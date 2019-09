Fioramonti: "A ottobre al via confronto per Patto rilancio ricerca"

Roma, 19 set. (AdnKronos Salute) - "Ho lanciato per il mese di ottobre un evento, un 'Patto per la ricerca', a cui interverranno i grandi rappresentanti del mondo industriale, le imprese (grandi, piccole e medie), le confederazioni e le università italiane per siglare un accordo di massima sulla collaborazione tra mondo pubblico e privato". Lo ha annunciato oggi a Roma il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti, a margine del convegno 'L'industria manifatturiera farmaceutica italiana: scenario di riferimento e prospettive di sviluppo al 2030', che si è tenuto nella Sala Zuccari del Senato. L'incontro per avviare il Patto, in sostanza gli Stati generali della ricerca, è previsto a quanto si apprende per il 23 ottobre.

"La ricerca - ha detto il ministro - è l'ingrediente fondamentale per il rilancio economico del nostro Paese. E bisogna trovare i soldi per sostenerla. E' quella che ha il maggiore ritorno sugli investimenti ed è anche indispensabile in un'economia che cambia continuamente. In alcune aree, in particolare, la ricerca può avere un impatto enorme sul benessere dei cittadini italiani. Tra queste individuo sicuramente le scienze della vita, la ricerca farmaceutica e biomedica. In questi settori noi abbiamo un'expertise enorme. Per promuoverla dobbiamo però trovare una convergenza forte tra ricerca pubblica e privata".