Autonomia: Zaia, 'appello Ad Intesa Sanpaolo è richiamo autorevole' (2)

(AdnKronos) - “Messina invita chiaramente il Governo a trovare temi comuni con le Regioni settentrionali – sottolinea Zaia – se ha come priorità l’accelerazione della crescita. Ho letto che, addirittura, rimarca come non si può andare contro a quello che è il motore del Paese. È un segnale che va nella direzione delle nostre istanze, autorevole e di grande valore che sarebbe grave passasse inosservato. Il Veneto è la regione delle 600.000 partite iva e dei 150 miliardi di Pil, è chiaro che può essere ancora la locomotiva ma deve essere messo in condizioni di poter partire. In questo frangente non può risentire del momento di anarchia a livello centrale. Deve ricevere le necessarie competenze per decidere in proprio dove è possibile”.

“Fermo restando la solidarietà, la sussidiarietà, il principio di coesione nazionale – conclude il Governatore – autonomia non significa portar via qualcosa a qualcuno. Significa decidere in proprio. È necessario fare veloci perché rispettare i tempi dell’economia significa garantire occupazione e servizi ai cittadini. In poche parole la ripresa che tutti si augurano”.