Mafia: operazione Octopus Palermo, revocata licenzia a Lion Security

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Il prefetto di Palermo Antonella De Miro ha revocato ieri la licenza rilasciata alla società Lion Security srl. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip a carico di Gaspare Ribaudo e di altre 12 persone coinvolte nell'operazione Octopus sulla gestione dei servizi di sicurezza nei locali di Palermo e provincia.

L'operazione ha evidenziato come il titolare della licenza, Francesco Bruno, "è - si legge in una nota della prefettura - persona capace di sottomettersi alle pressioni ed intimidazioni mafiose, dal momento che subiva le pretese di soggetti esponenti della mafia di Porta Nuova che prepotentemente imponevano la loro presenza nell’attività di sicurezza, in palese contrasto con le funzioni di garanzia demandate alla società con il rilascio del titolo".