Rifiuti: Orlando in Antimafia Ars, 'sistema regionale intriso di interessi criminali' (2)

(AdnKronos) - "A partire dal Governo Cuffaro, passando per quello Lombardo e fino a Crocetta con i suoi assessori confindustriali - ha sottolineato Orlando - la politica regionale ha solo partorito provvedimenti emergenziali e commissariali i cui unici beneficiari sono sempre stati i soliti 'padroni del vapore', identificabili ed identificati in pochi imprenditori privati che tentano di condizionare la vita dei siciliani in un contesto che non è certamente solo palermitano e certamente non solo legato ai rifiuti".

"Anche per questo - conclude il sindaco di Palermo - ho chiesto di essere ascoltato dalla Commissione nazionale antimafia e da quella sulle ecomafie, perché credo che si stia determinando una situazione in cui lo Stato e la Regione dovranno dare un segnale di forza contro la mafia e i suoi interessi in Sicilia".