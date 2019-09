Rifiuti: Orlando in Antimafia Ars, 'sistema regionale intriso di interessi criminali'

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "Ho presentato ai commissari e al presidente Fava le denunce presentate da Anci, Rap e Comune negli anni, e fino a questi ultimi giorni, perché sia fatta luce sulle responsabilità di un sistema regionale che si è costruito attorno al ruolo dei privati. Un sistema intriso di interessi criminali e mafiosi e che muove cifre da capogiro". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando al termine della sua audizione in Commissione Antimafia dell'Ars sul tema dei rifiuti.

"Ho segnalato alcune delle tante anomalie che hanno contraddistinto e continuano a contraddistinguere l'operato di uffici e agenzie della Regione - ha aggiunto - che sembrano operare non solo in disaccordo ma addirittura in contrapposizione all'indirizzo politico, proseguendo con comportamenti che danneggiano i Comuni e le aziende pubbliche del settore, da ultimo rallentando fino ad ostacolare la piena operatività di Rap e dell'impianto di Bellolampo".