Migranti: Mattarella, ‘rimpatri sono compito Ue’ (2)

(AdnKronos) - "Noi crediamo -ha spiegato Mattarella- che sia necessario per i Paesi che avvertono la responsabilità comune di fronte ad un fenomeno epocale come quello delle migrazioni, di trovare soluzioni, sperando che siano condivide dall'intera Unione europea, ma che comunque consentano dei meccanismi automatici di redistribuzione dei migranti e dei rimpatri posti a carico dell'Unione".

"L'Unione dovrebbe assumere in sè l'onere dei rimpatri, perchè l'Unione è in grado di farlo con maggiore efficacia di quanto possano fare i singoli Paesi membri, rimpatriando così, con rispetto della loro condizione e dei diritti umani, coloro che non hanno titolo per l'asilo e quindi non vanno mantenuti nei Paesi europei".