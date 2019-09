Migranti: Conte, 'stop propaganda, noi contro trafficanti'

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Dobbiamo far uscire il tema dell'immigrazione da una propaganda anche anti-europea. L'Italia non abbassa la guardia contro il traffico di vite umane" e "non ritiene che debba essere consentito ai trafficanti di decidere come e quando avere ingresso,. Ma abbiamo anche la necessità di gestire il fenomeno migratorio in maniera concreta, pratica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all'incontro con il Presidente francese Emmanuel Macron.