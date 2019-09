Editoria: a Palermo una giornata per celebrare centenario Nisticò

Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Una targa, uno spettacolo e un libro per celebrare, il 29 settembre, il centenario della nascita di Vittorio Nisticò, storico direttore del giornale L'Ora. Il 'Comitato ex giornalisti de L’Ora', presieduto da Marcello Sorgi, ha organizzato per domenica 29 settembre, a Palermo, una giornata di celebrazioni, che prenderà il via alle 10.30, in piazzetta Francesco Napoli, con lo scoprimento d’una targa commemorativa da parte del sindaco Leoluca Orlando.

Nel pomeriggio l'appuntamento sarà alle 18.30, al Teatro Santa Cecilia dove, in collaborazione con il Brass Group e con la Biblioteca centrale della Regione siciliana, si terrà un reading di brani, editoriali e testi di Nisticò pubblicati su 'Accadeva in Sicilia'. Gli intermezzi musicali saranno curati dal Brass Group, con tre canzoni de 'I Travaglini' che si intersecano con la storia de L’Ora e con le letture, interpretate da Costanza Licata, accompagnata al piano da Ignazio Garsia. durante la serata sarà anche proiettato un video su L’Ora, con particolare riferimento alle figure di Vittorio Nisticò, Mauro De Mauro, Salvo Licata e Nino Sofia e saranno anticipate copertina e pagine del libro 'L'Ora - Edizione straordinaria. Il romanzo di un giornale raccontato dai suoi cronisti' che sarà pubblicato nel mese di ottobre.