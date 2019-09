Atletica: al nuovo Bicocca Stadium la prima pista in Italia con sensori velocità (2)

(AdnKronos) - L’evento inaugurale vedrà la partecipazione dell’alpinista Carlo Alberto Cimenti, reduce dalla scalata al Nanga Parbat, la nona vetta più alta della Terra. Una testimonianza di passione, tenacia e coraggio, quella dell’alpinista torinese: decisivo, infatti, il suo intervento nel salvataggio del compagno Francesco Cassardo, precipitato lo scorso luglio per 500 metri sulla vetta del Gasherbrum VII (Pakistan). In occasione dell’inaugurazione del Bicocca Stadium, il CUS Milano celebrerà inoltre la vittoria del medagliere ai Campionati Nazionali Universitari. Grazie ai risultati di canoa e canottaggio dello scorso fine settimana, il CUS Milano ha infatti ottenuto il titolo di Campione d’Italia. Il primo importante appuntamento della nuova stagione del Bicocca Stadium è previsto per domenica 20 ottobre. Dal centro sportivo, infatti, partirà la seconda edizione della CorriBicocca, la gara podistica dell’Ateneo aperta a tutti e senza barriere.

"Bicocca Stadium rappresenta un'opera di riqualificazione di uno storico impianto sportivo – dice Cristina Messa, rettore dell’Università di Milano-Bicocca - che unisce innovazione e ricerca, ben inserendosi così nella grande trasformazione di questa area di Milano. Si tratta di un centro sportivo pensato per l'intera comunità Bicocca e per i cittadini, frutto di una lunga e positiva collaborazione tra Istituzioni e territorio. Lo sport, strumento di sviluppo e formazione individuale, in futuro, con l’apertura del Centro per la medicina dello sport, diventerà così anche strumento di studio e di ricerca, in particolare per le scienze psicologiche, sociali e mediche. Con questo modello, si vuole potenziare, attraverso conoscenze altamente qualificate, il benessere della persona. Infine, la struttura è studiata per essere accessibile a tutti, all'insegna dello sport come strumento anche di inclusione ed eguaglianza".

Alessandro Castelli presidnte del Cus di Milano ha voluto ringraziare "l'Università di Milano-Bicocca che inaugura questo storico impianto sportivo della città Si tratta di uno spazio preziosissimo per la pratica sportiva dei nostri tesserati, ma anche dell'intera comunità di Bicocca. Con questo primo lotto di lavori l'Università e il mondo sportivo universitario tengono fede agli impegni assunti con il Comune di Milano e con la cittadinanza. L'impianto che fu inaugurato 100 anni fa dalla Pirelli, oggi festeggia questo compleanno con una visione verso il futuro da declinare sia nello studio che nello sport con il coraggio nell’assunzione degli impegni, con obiettivi da raggiungere e risultati da misurare. Il Bicocca Stadium sarà un importante strumento per realizzare questa missione".