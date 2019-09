Libia: P.Chigi, terrorismo preoccupa, Serraj contrasti frange estremiste

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Il terrorismo è una preoccupazione internazionale. Il presidente Conte, come in precedenti occasioni, ha invitato Serraj a fare uno sforzo importante per contrastare le frange estremiste annidate tra le milizie". E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, a stretto giro dall'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier del governo di accordo nazionale libico Fayez Serraj.