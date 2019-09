"Errore umano", bancomat eroga il doppio dei soldi

Roma, 18 set. (AdnKronos) - Pioggia di soldi per "un errore umano". Una distrazione e niente più. A fare la felicità di molti, anche se per pochi attimi. Lo sportello Postamat di Galzignano Terme nel padovano tra sabato e domenica ha dispensato il doppio della cifra prelevata, consegnando anche lo scontrino giusto. "Ce ne siamo accorti perché domenica ha chiamato un signore, che ringraziamo, per avvertirci. Tra l'altro l'ufficio era chiuso, ha chiamato" un dipendente "a casa. E' un paese piccolo del padovano, si conoscono tutti", spiegano all'Adnkronos da Poste Italiane.

"L'ipotesi più probabile è che ci sia stato uno sbaglio nel caricamento dei cassetti della macchina, ma i tecnici di Poste Italiane stanno verificando". Tante le persone corrette, "in molti ci hanno riconsegnato il denaro", ma qualcuno non se ne è accorto. "All'appello mancano meno di 3mila euro, la cifra esatta ancora non la sappiamo, ma stiamo rintracciando chi ha fatto il prelievo - concludono -. Crediamo di poter riuscire a recuperarli".