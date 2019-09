Enel: Treviso, inaugurata nuova cabina primaria a Oderzo

Treviso, 18 set. (AdnKronos) - Più energia e una migliore qualità e continuità del servizio per cittadini e imprese, anche in caso di eventi meteo particolarmente intensi. Sono questi gli obiettivi di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, che ha presentato oggi ad Oderzo (Tv) l’omonima Cabina Primaria totalmente rinnovata e potenziata secondo i più avanzati standard tecnici ed ambientali, in un’ottica di eccellenza tecnologica.

Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri il Responsabile Area Nord E-Distribuzione, Francesco Rondi e i sindaci di Oderzo, Maria Scardellato; Mansué, Leonio Milan; Portobuffolè, Andrea Sebastiano Susana; Ormelle, Andrea Manente; Fontanelle, Ezio Dan; San Polo di Piave, Nicola Fantuzzi; Meduna di Livenza, Arnaldo Stefano Pitton e Cimadolmo, Giovanni Ministeri.

La Cabina Primaria di Oderzo è stata rinnovata grazie ad un investimento di oltre 2 milioni di Euro e ricostruita “in blindato”, ovvero utilizzando una tecnologia avanzata che consente di compattare gli spazi, occupando una superficie di appena 7000 mq, ovvero l’80% in meno dell’area occupata rispetto al precedente impianto tradizionale. Questo tipo di tecnologia consente di combinare elevati standard di efficienza ad una riduzione dell’impatto visivo dell’impianto stesso.