Ue: inflazione annua Eurozona stabile all'1% in agosto

Bruxelles, 18 set. (Adnkronos) - L'inflazione annua nell'area euro si è attestata all'1% nello scorso agosto, stabile rispetto a luglio e in calo rispetto al 2,1% dell'agosto 2018. Lo comunica Eurostat. L'aumento dei prezzi è in linea con il consensus, la media delle attese degli analisti. Nell'Ue a 28 l'aumento dei prezzi al consumo è stato dell'1,4%, stabile rispetto a luglio e in calo rispetto al 2,2% dell'agosto 2018. L'inflazione annua core, cioè al netto delle componenti più volatili (energia, cibo, alcolici e tabacchi) nell'Eurozona è stata dello 0,9%, come nelle attese.