Coca-Cola Hbc: azienda beverage più sostenibile in Europa per Djsi

Roma, 17 set. (AdnKronos) - Il Dow Jones Sustainability Index 2019, punto di riferimento globale per la sostenibilità nelle aziende, ha valutato Coca-Cola Hbc, l’azienda beverage più sostenibile d’Europa. Questa è la sesta volta in sette anni che l’azienda è posizionata al primo posto nell’indice e il nono anno consecutivo che è nella top tre tra le aziende beverage mondiali ed europee. Il massimo del punteggio in 11 categorie e miglioramenti significativi in altre 9 hanno contribuito ad un punteggio complessivo di 90, che ha posizionato l’azienda seconda nella classifica globale.

"Siamo onorati e orgogliosi che l’impegno dei nostri dipendenti e partner in pratiche sostenibili abbia portato a questo riconoscimento. Siamo consapevoli che questa è solo un’istantanea sul nostro business e che in realtà, il lavoro non si ferma mai e c’è sempre qualcosa in più da fare. Per questo siamo focalizzati sul raggiungimento costante dei nostri obiettivi di sostenibilità a lungo termine", commenta il Ceo di Coca-Cola Hbc, Zoran Bogdnovic.