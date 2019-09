Veneto: Zaia, 'istituzioni alleate contro il crimine'

Scissione Pd, Calenda: "Non me la spiego, da Renzi comportamento ondivago"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 17 settembre 2019 Scissione Pd, Calenda: "Non me la spiego, da Renzi comportamento ondivago" "Non me la spiego, da Renzi comportamento ondivago". Così l'eurodeputato Carlo Calenda, commentando la decisione di Renzi di lasciare il Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev