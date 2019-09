Sicilia: Sammartino, 'collegato senza coperture'

Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "Il governo Musumeci, oggi in Commissione, ha ammesso che non ci sono le coperture finanziarie per il collegato. E' un gesto irresponsabile che mette in crisi i teatri siciliani, in particolare il Bellini di Catania, lo Stabile di Catania, l’Ente autonomo regionale 'Teatro di Messina', il Taormina Arte, il Teatro Massimo di Palermo, le associazioni culturali, sportive, quelle che lottano contro la mafia, i lavoratori del mondo degli enti regionali". Lo afferma il presidente della commissione Cultura, Formazione e Lavoro all’Ars Luca Sammartino.

"Avevo chiesto un gesto di responsabilità perché ero preoccupato dalla possibilità che non ci sarebbero state le coperture di spesa - aggiunge - Ora il governo ha certificato la mancanza di coperture e ha quindi nascosto al parlamento le difficoltà economiche della nostra Regione. Siamo profondamente preoccupati di quello che sarà il destino di migliaia di lavoratori siciliani. Adesso vogliamo chiarezza sui conti della Regione. Siamo stanchi dei racconti di Musumeci. Ognuno si assuma la propria responsabilità".