Startup: home sharing, partnership tra Keesy e Solo Affitti Brevi

Milano, 16 set. (AdnKronos) - Accordo nell'home sharing. La startup Keesy, fresca di una raccolta da 680mila euro in crowdfunding su Mamacrowd, e Solo Affitti Brevi, network di Solo Affitti specializzato nella gestione delle locazioni di breve termine, hanno avviato una partnership che consentirà agli affiliati della rete immobiliare di utilizzare il primo servizio di self check-in e check-out automatizzato per il mondo dell’home sharing.

Per Keesy l’accordo con Solo Affitti Brevi "rappresenta un importante elemento di accelerazione del piano di sviluppo e di consolidamento della propria presenza in Italia". Il servizio copre tutto il territorio nazionale con la sua piattaforma web, mentre la rete fisica di Keesy Point ha raggiunto 11 città in soli 18 mesi, con l’obiettivo di arrivare entro il 2020 a 30 punti in Italia e nei primi paesi esteri oggetto dell’espansione internazionale.

La partnership prevede in particolare, l’integrazione all’interno dei sistemi di Solo Affitti Brevi della soluzione Keesy Digital, consentendo ai professionisti appartenenti al network di automatizzare e digitalizzare il check-in e il check-out delle strutture ricettive private in gestione. Gli affiliati di Solo Affitti Brevi avranno in più la possibilità di installare presso le proprie agenzie un Keesy Point, punto di raccolta accessibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, dove depositare le chiavi, portare a termine in sicurezza gli adempimenti burocratici e amministrativi (pagamenti, contratto, tassa di soggiorno).