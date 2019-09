Imprese: Boccia, 'tasso occupazione studenti Luiss è all'80%'

Roma, 16 set.(AdnKronos) - "Essere qui, per la prima volta davanti a tanti giovani di talento, mi riempie di orgoglio". Con queste parole, in chiusura della cerimonia di Benvenuto alle matricole, ha fatto il suo ingresso al Vertice della Luiss, il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. "Oggi più che mai, l’istruzione è un valore fondamentale perché voi sarete chiamati a portare il cambiamento nelle aziende e nelle istituzioni di un Paese che ha grande bisogno di ‘agenti di trasformazione’, di persone alle quali la conoscenza avrà dato la responsabilità speciale e bellissima di tentare di valorizzare la nostra società" ha aggiunto.

Rivolgendosi alle matricole, Boccia ha rimarcato che "alla Luiss imparerete non solo importanti nozioni, ma anche un metodo, un modo di operare, di pensare e di interagire differente che immagina il vostro futuro non tra due, ma tra venti anni. Il forte collegamento tra un’offerta formativa all’avanguardia e Confindustria, e più in generale con il mondo del mercato del lavoro favorisce la employability dei nostri studenti".

"Il tasso di occupazione è, infatti, -ha sottolineato ancora Boccia- dell’80% ad un anno dalla laurea con punte del 90% per i laureati di Economia. L’intervallo di tempo tra il conseguimento del titolo e il primo lavoro è di soli due mesi. Alle nostre imprese servono giovani come voi: specializzati con alte competenze professionali ma anche con uno sguardo largo, arricchito di esperienze diverse. E alla Luiss siamo fieri di potervi accompagnare in questo vostro percorso.”