Sace: accordo con Confindustria Emilia per internazionalizzazione Pmi (3)

(AdnKronos) - Nel 2018 l’export dell’Emilia Romagna ha registrato una crescita superiore alla media dell’export nazionale (+5,7% rispetto al +3,1% del totale italiano), classificandosi come seconda regione per esportazioni in Italia, dopo la Lombardia. Tra i settori che crescono maggiormente ci sono la meccanica strumentale (+4,7%), i mezzi di trasporto (+7,0%) e quelli in tessile e abbigliamento (+6,4%). Le esportazioni della regione sono cresciute soprattutto verso le geografie avanzate (+18,4%), in particolare: la Germania (6,5%), la Francia (4,7%) e gli Stati Uniti (+7,2%).

Sace Simest conferma il suo sostegno alle imprese dell’Emilia Romagna, dove, nel 2018 il Polo ha supportato, attraverso la sua sede di Bologna, 2000 imprese del territorio, mobilitando oltre 1,3 miliardi di euro nella regione.