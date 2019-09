Enel: confermata per sedicesimo anno consecutivo in Djsi World (3)

(AdnKronos) - DJSI riconosce il ruolo proattivo di Enel nella lotta ai cambiamenti climatici e nella promozione di un modello energetico a zero emissioni. Il raggiungimento di tale traguardo è stato favorito dalle azioni intraprese per garantire una transizione energetica che sfrutti tutte le opportunità di business offerte dai settori delle energie rinnovabili, della digitalizzazione e dell'elettrificazione della domanda di energia. Inoltre, il modello 'Open Innovability' di Enel si è imposto come benchmark per il secondo anno consecutivo, assicurando nuovamente all’azienda la migliore valutazione di Djsi in Innovation Management.

Con il modello Open Innovability, Enel sviluppa soluzioni innovative che garantiscono la sostenibilità di lungo termine per le attività del Gruppo e per le comunità in cui opera, costruendo un ecosistema di collaborazione con, tra gli altri, startup, partner industriali, imprenditori e centri di ricerca.

Enel si è anche distinta sulla base di altri criteri di valutazione delle pratiche di gestione responsabile del business, come quelle di gestione dei rischi e delle crisi, cybersecurity, protezione dei dati, cittadinanza d’impresa e trasparenza su performance sociali e ambientali. La consolidata presenza di gruppo nei principali indici di sostenibilità a livello mondiale è sostenuta dal suo impegno nel promuovere la trasparenza nella gestione dei rischi e delle opportunità ambientali, sociali e di governance.