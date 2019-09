Fisco: Confesercenti, credito imposta 2% su acquisti con carte, no 'tasse contanti' (3)

(AdnKronos) - All’incentivo per i consumatori, deve però accompagnarsi l’azzeramento delle commissioni bancarie sui micro-pagamenti sotto i 30 euro. Nel commercio, l’importo medio delle transazioni con contanti è di 13,57 euro, ed è ancora più basso nei pubblici esercizi.

Per gli esercizi di piccole dimensioni la gestione ed installazione del Pos presentano anche dei costi fissi di ammontare elevato rispetto al fatturato che necessiterebbero, quindi, di un sostegno specifico, anche nella forma di credito d’imposta. Va poi estesa la diffusione di carte contactless, senza le quali i pagamenti di piccole entità diventano impossibili.

Per alcune categorie di esercizi caratterizzate da pagamenti di piccola entità, come i gestori carburanti, bar, tabacchi, edicole, le commissioni della moneta elettronica arrivano, in alcuni casi, ad annullare completamente il margine.