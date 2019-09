L.elettorale: Letta, 'contrario a ritorno al proporzionale, sbagliato parlarne ora'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Ritengo sbagliato che il primo argomento di dibattito politico con il nuovo governo sia la legge elettorale. Il messaggio che verrebbe dato è 'siamo nati per bloccare Salvini, adesso ci mettiamo a discutere di come inchiavardarci al potere'. Ed è un messaggio pessimo". Lo dice l'ex premier Enrico Letta ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital.

"Di legge elettorale se ne parlerà nella seconda fase della legislatura - prosegue Letta - adesso le risposte sul lavoro, sull'economia, sull'immigrazione sono quelle su cui concentrarsi". L'ex presidente del Consiglio si dichiara "contro un ritorno al proporzionale. Punto. Nella storia italiana abbiamo vissuto una fase virtuosa, quella del Mattarellum, che era un maggioritario con una correzione proporzionale. Secondo me il diritto di tribuna, far sì che tutte le forze politiche siano rappresentate in Parlamento, deve esserci. Dopodiché chi ha vinto deve poter governare".