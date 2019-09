Lega: Letta, 'minaccia per democrazia? In questi mesi molto di più'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - Quanto avvenuto a Pontida ieri "credo sia il sintomo di un'intolleranza insopportabile e credo sia importante stigmatizzarla. Se la Lega di Salvini è una minaccia per la democrazia? Credo che quello che hanno fatto in questi mesi fosse molto più che una minaccia". Lo dice l'ex premier Enrico Letta ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital.

"Di fatto - osserva Letta - avevano impostato una specie di brexit all'italiana, non in modo formale ma di fatto avevano messo fuori l'Italia sia in termini di comportamento che di scelte concrete. Tutto questo è stato prima tollerato dai loro alleati di governo, poi dopo è stato piano piano impedito. Questo governo è nato contro Salvini ma adesso deve trasformarsi in qualcosa di 'a favore di'. Deve avere chiaro che c'è la possibilità del ritorno di un avversario che va sconfitto, ma allo stesso tempo bisogna fare le cose", rimarca Letta.