Disabili: Conte, 'manterrò deleghe, impegno a cui non voglio sottrarmi'

Roma, 14 set. (AdnKronos) - "Questa mattina a Bari, a margine della cerimonia di inaugurazione della Fiera del Levante, ho avuto un incontro molto emozionante con alcune persone con disabilità. Sin dal primo giorno da presidente del Consiglio non ho esitato ad affermare che il tema delle disabilità è tra quelli che mi sta più a cuore e che merita costante attenzione. Come già annunciato, ho deciso di assumere personalmente le deleghe, di averne direttamente la responsabilità politica, sollecitato in tal senso dalle stesse associazioni che ho avuto modo di incontrare nelle scorse settimane. Sono perfettamente consapevole che è un impegno gravoso, al quale non voglio sottrarmi". Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Ho intenzione di sfruttare ogni momento utile -aggiunge il premier- per confrontarmi con tutti gli interlocutori, con le associazioni e con le stesse persone con disabilità. In tal senso l’incontro odierno, al quale era presente anche il garante della Puglia Giuseppe Tulipani, è stato molto proficuo per ascoltare e raccoglierne le istanze".