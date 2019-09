Rifiuti: sindaco Palermo, 'troppe anomalie a favore dei privati' (2)

(AdnKronos) - "E' un comportamento difficilmente spiegabile sotto il profilo meramente tecnico - prosegue - che di fatto vanifica il lavoro della Rap e contrasta con il l'impegno politico del governo regionale. Guarda caso a beneficiare indirettamente di queste anomalie sono sempre gli stessi padroni del vapore, cioè i gestori dell'immondizia privati che da decenni tengono sotto scacco i siciliani. Guarda caso gli stessi privati che stanno bloccando i rifiuti di Palermo anche di fronte a formali diffide emesse dalla Regione".

La Rap e l'amministrazione comunale, aggiunge Orlando, "hanno dato per anni sostegno e assistenza a ben 40 comuni della provincia di Palermo ed oggi questa disponibilità e collaborazione istituzionale rischia di trasformarsi in un grave danno per i palermitani. Anche per questo - conclude - ancora una volta ho sollecitato e confido che da parte della Regione in ogni sua articolazione venga lo stesso spirito di collaborazione. E' evidente che oggi è in gioco non solo una partita che riguarda Palermo, ma la capacità che la Sicilia si liberi definitivamente dalla dipendenza e quindi dalle 'anomalie' determinate dallo squilibrio dell'intero sistema a favore dei privati".