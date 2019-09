Pd: Gozi, 'no scissioni ma rafforzare maggioranza'

Roma, 14 set. (AdnKronos) - "Goffredo Bettini sul Corriere non invita a scissioni. Ma usa rispetto per continuare a dialogare e agire insieme. Nessuno scisma (lasciamo stare la teologia) o aiuto al suicidio. Dobbiamo invece rafforzare la maggioranza e riorganizzare la politica italiana. Per rappresentare e per vincere!". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, componente della Direzione nazionale del Partito democratico.