Governo: Fitto, a Bari con Conte ed Emiliano fiera trasformismo non del Levante

Roma, 14 set. (AdnKronos) - “Dopo aver ascoltato attentamente i discorsi del premier Conte e del governatore Emiliano mi sono convinto che quella che è stata inaugurata oggi non è la Fiera del Levante, ma la fiera del trasformismo: lo scorso anno Conte era qui alla guida di un governo M5S-Lega, quest’anno come se niente fosse si è presentato alla guida di un governo M5S-Pd con un discorso 'progressista'… Così come quelli che l’anno scorso lo contestavano, oggi gli battevano le mani". Lo afferma Raffaele Fitto, copresidente del Gruppo Ecr-Fdi al Parlamento europeo.