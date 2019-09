Ponte Morandi: Benetton, 'pronti a iniziative necessarie a tutela reputazione'

Roma, 14 set. (AdnKronos) - "Alla luce dei recentissimi eventi, Edizione, come azionista di riferimento, prenderà senza esitazione e nell’immediato tutte le iniziative doverose e necessarie, anche a salvaguardia della credibilità, reputazione e buon nome dei suoi azionisti e delle aziende controllate e partecipate". Così la holding dei Benetton, Edizione Srl, che detiene il 30,25% di Atlantia, che a sua volta controlla Autostrade per l’Italia, esprimendo "il suo sgomento e il suo turbamento per quanto emerso nelle ultime ore a seguito della doverosa attività svolta dall’Autorità Giudiziaria, in relazione alle diverse indagini in corso dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova, con i suoi 43 morti che pesano sulle coscienze, ed esprime l'assoluto suo rispetto per il lavoro svolto dalle Autorità competenti".

Edizione, si legge nella nota, "ha seguito con estrema attenzione e partecipazione lo svolgersi dei fatti che si sono succeduti dal 14 agosto dello scorso anno, dichiarando sin dal primo giorno la sua determinazione nel fare tutto ciò che è in suo potere per favorire l'accertamento della verità e delle responsabilità dell'accaduto".