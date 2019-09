Migranti: Morra, 'mentre noi aiutiamo navi ong continuano sbarchi su barche private'

Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Mentre noi prestiamo accoglienza alle navi delle ong, ci sono sbarchi in porti che avvengono su imbarcazioni private e soprattutto c'è una rotta di terra dai Balcani, che tutti dimenticano. Per cui il problema va indagato nella sua complessità". Lo ha detto all'Adnkronos Nicola Morra, Presidente della Commissione nazionale antimafia, a Palermo per l'inaugurazione dell'anno scolastico nella scuola 'Don Pino Puglisi'. "E mi piace che queste cose possano essere dette in un luogo che deve educare alla complessità, cioè una scuola", dice ancora Morra.