Sicilia: fondi Ue a rischio disimpegno, Provenzano ‘serve incontro con commissario’

Palermo, 13 set. (Adnkronos) - "Mi farò promotore di un incontro trilaterale tra me, il presidente Musumeci e la nuova commissaria europea per le Politiche di coesione per capire insieme come salvare la programmazione 2014-2020". Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, incontrando il governatore siciliano, Nello Musumeci, a cui ha espresso una "profonda preoccupazione, che mi conforta essere condivisa, sullo stato di attuazione dei fondi europei in Sicilia". "Non mi interessano le cause e le responsabilità del passato - ha sottolineato -, ma mettermi a disposizione per trovare una soluzione comune perché non ci possiamo perdere un solo euro. Noi rischiamo diverse decine di milioni di disimpegno già nel 2019, di compromettere una parte importante della programmazione 2014-2020 se non interveniamo".