Alitalia: Pedica (Pd), 'non far pagare sempre i lavoratori'

Roma, 13 set. (AdnKronos) - "Le istituzioni nazionali e locali devono far far sentire la loro voce sul caso Alitalia. E’ grave la notizia che Ferrovie non si farà carico degli esuberi. Occorre intervenire subito e riprendere eventualmente la lotta con i lavoratori per difendere i loro lavoro". E’ quanto afferma, in una nota l’esponente del Pd Stefano Pedica.

"Conte deve trovare una soluzione per scongiurare nuovi probabili licenziamenti - chiede Pedica -. Nel 2008 ci siamo battuti con i lavoratori per salvare la compagnia di bandiera dal declassamento. Noi invece continueremo a stare accanto a tutti i dipendenti che ancora una volta, se ce ne sarà bisogno, dovranno scendere in piazza per difendere il loro lavoro".