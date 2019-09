Regionali: Giacomoni, 'saranno avviso sfratto per governo'

Ramazzotti incanta i fan all'Arena di Verona, prima di tre serate

Verona, 12 set. (askanews) - Grande concerto di Eros Ramazzotti nella prima delle tre serate all'Arena di Verona, prima di ripartire per la terza leg europea del tour, che toccherà Serbia, Grecia, Repubblica di Macedonia, Bulgaria, Slovacchia e Ucraina, per poi arrivare in Russia con il concerto sold out di Mosca e quello di San Pietroburgo. Il tour proseguirà con le date in Finlandia, Lituania, ...